El senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal Policial. La iniciativa apunta a fortalecer la asistencia psicológica dentro de la fuerza, prevenir situaciones de riesgo y acompañar a los agentes que atraviesen problemas de salud mental.

Ads

La propuesta llega en un contexto en el que las problemáticas vinculadas al bienestar emocional de los integrantes de la Policía bonaerense ganaron espacio en la agenda legislativa. Entre sus principales objetivos se encuentran la prevención del suicidio, la detección temprana de situaciones críticas y la eliminación de obstáculos institucionales para acceder a tratamientos profesionales.

En los fundamentos, Petrecca advirtió sobre las consecuencias que puede generar la exposición cotidiana de los efectivos a episodios de violencia, amenazas, accidentes, fallecimientos y otros acontecimientos de fuerte impacto emocional.

Ads

Según explicó, estas circunstancias forman parte de las exigencias habituales de la actividad policial y pueden afectar la salud psíquica de quienes integran la institución.

Uno de los ejes centrales del proyecto es garantizar que los uniformados puedan solicitar asistencia psicológica sin necesidad de contar con la autorización previa de sus superiores jerárquicos, mediante los mecanismos que establezca el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Javier Alonso.

Ads

Además, el texto establece que recurrir a un profesional o realizar un tratamiento de salud mental no podrá convertirse en un antecedente negativo para la carrera policial ni justificar sanciones disciplinarias.

El legislador consideró que el temor a sufrir consecuencias laborales puede desalentar las consultas y demorar la búsqueda de ayuda. En ese sentido, sostuvo que la percepción de que pedir asistencia puede perjudicar el desarrollo profesional representa una barrera que debe ser eliminada.

Protocolos para situaciones críticas y prevención del suicidio

El régimen propuesto contempla la elaboración de protocolos específicos para intervenir ante acontecimientos traumáticos durante el servicio. Entre ellos se mencionan procedimientos con víctimas fatales, incidentes con armas de fuego, hechos de violencia extrema y operativos con múltiples víctimas.

Ads

También incorpora estrategias permanentes de prevención del suicidio, detección de consumos problemáticos y atención de crisis, junto con mecanismos de seguimiento para garantizar la continuidad de la asistencia una vez superada la emergencia inicial.

Otro aspecto relevante es que los diagnósticos de salud mental o los antecedentes de tratamientos psicológicos no determinarán automáticamente la pérdida de aptitud para desempeñar tareas policiales. Esa evaluación continuará a cargo de las Juntas Médicas correspondientes.

En los casos en que un efectivo necesite atravesar un proceso de recuperación, la iniciativa contempla alternativas de reincorporación progresiva y adecuaciones temporales de sus funciones, siempre que exista una recomendación profesional y resulte compatible con las necesidades del servicio.

Confidencialidad y capacitación de los efectivos

El proyecto también busca proteger la privacidad de los agentes mediante garantías de confidencialidad sobre sus diagnósticos, tratamientos y antecedentes sanitarios. Para ello, establece restricciones a la circulación de esa información entre los mandos policiales y los organismos administrativos.

En paralelo, propone incorporar contenidos sobre primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio, identificación de señales de alarma y asistencia ante situaciones de crisis en los programas de formación y capacitación de la fuerza.

Para llevar adelante estas políticas, el Ministerio de Seguridad deberá coordinar acciones con la cartera de Salud provincial, hospitales públicos, universidades y organismos especializados.

La iniciativa no prevé crear nuevas estructuras administrativas, sino aprovechar e integrar los dispositivos de atención existentes. Su financiamiento se realizaría mediante las partidas que el Presupuesto bonaerense destine anualmente al área de Seguridad.

Por último, el proyecto establece que el Ministerio de Seguridad deberá presentar un informe anual ante las comisiones correspondientes de ambas cámaras legislativas. El documento deberá incluir información sobre las acciones preventivas, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos.

Al explicar el sentido de la propuesta, Petrecca remarcó que pedir ayuda no debe ser interpretado como una señal de debilidad y que los integrantes de la fuerza necesitan respuestas institucionales adecuadas para afrontar situaciones de alto impacto emocional y desarrollar sus procesos de recuperación.