La senadora bonaerense Mónica Macha, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa apunta a proteger a las familias que, en medio del deterioro económico, enfrentan el riesgo de perder su único hogar por la imposibilidad de afrontar las cuotas de sus créditos hipotecarios.

El proyecto establece una suspensión excepcional y transitoria de las ejecuciones hipotecarias, pero no implica la condonación de las deudas. La propuesta busca otorgar un plazo para que los hogares afectados puedan reorganizar su situación financiera antes de continuar con los procesos de cobro.

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Al presentar la iniciativa, Macha vinculó el aumento del endeudamiento con la situación económica del país desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

"Desde que asumió Javier Milei, millones de argentinos y argentinas se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir. Endeudarse para comer, para pagar el alquiler o para llegar a fin de mes", sostuvo la legisladora, referente de Nuevo Encuentro.

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La senadora también advirtió que el pluriempleo dejó de ser una excepción para convertirse en una necesidad y aseguró que la crisis afecta no solo el derecho a la vivienda, sino también el acceso al descanso, al cuidado y a la salud mental.

El proyecto fue presentado en un contexto de fuerte deterioro de los indicadores sociales y financieros. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 20,9 millones de personas tienen algún tipo de deuda y 5,8 millones se encuentran en situación de mora.

En la provincia de Buenos Aires, el 28,5% de las personas endeudadas registra atrasos en sus pagos, mientras que la morosidad en billeteras virtuales alcanza el 31,6%.

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La problemática también se refleja en el mercado de alquileres. De acuerdo con datos de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 73% de las personas inquilinas mantiene deudas, uno de cada cinco hogares debió mudarse por razones económicas y casi la mitad destina el 50% o más de sus ingresos al pago del alquiler.

En territorio bonaerense, el 21,5% de los hogares tuvo que abandonar su vivienda por no poder afrontar el alquiler, un escenario que, según la autora del proyecto, justifica la adopción de medidas excepcionales para resguardar el acceso a la vivienda.