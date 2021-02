Paulino Ávila, de 43 años, es intensamente buscado por su familia luego de que encontraran su auto en el puente Zárate-Brazo Largo el miércoles. El lunes había salido de vacaciones de la empresa de transporte Torrano en la que trabaja de chofer, en Baradero.

“Yo hablé con él hasta el miércoles a la mañana. Después apagó su celular y no supe más nada de él. Ese mismo día me avisan que estaba el auto en Brazo Largo de Zárate y me pidieron que vaya a buscarlo”, explicó su pareja.

La mujer intentó hacer la denuncia en la comisaría de San Pedro, pero le indicaron que debía hacerlo en Zárate, donde finalmente dejó constancia de la desaparición de Ávila. “Recorrimos por todos lados, pero nadie lo vio”, aseguró. Su billetera con los documentos estaba dentro del vehículo.

Familiares del hombre pidieron que cualquier información sobre su paradero se comunique al teléfono 3329326570 o en Comisaría. Autoridades policiales sampedrinas confirmaron que la denuncia fue radicada en Zárate.