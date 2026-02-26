En Bahía Blanca, el delegado de SUTEBA y dirigente de Política Obrera, Emiliano Fabris, advirtió que la situación salarial de los docentes es crítica. En el programa Nunca es tarde de La Brújula 24, afirmó que "cada vez hay más docentes que hacen Uber para llegar a fin de mes”.

Fabris sostuvo que este conflicto ocurre en un contexto de desfinanciamiento educativo a nivel nacional. Según el dirigente, el último presupuesto eliminó la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a educación pública y suprimió partidas para educación técnico-profesional, ciencia e investigación.

Emiliano Fabris advirtió que la situación salarial de los docentes es "crítica". Foto: La Brújula 24

También cuestionó la interrupción de la paritaria nacional docente, la eliminación del incentivo docente y un proyecto de reforma llamado “libertad educativa”, que según él cambiaría al Estado de garantizar la educación a solo subsidiarla.

En la provincia de Buenos Aires, todos los gremios docentes anunciaron su adhesión al paro del 2 de marzo, fecha de inicio de clases, y rechazaron la última propuesta de aumento del 3%. Según Fabris, el salario inicial de una maestra ronda los 750 mil pesos, la mitad de la canasta de pobreza, lo que obliga a muchos a tomar más cargos o desarrollar actividades extras para completar sus ingresos.

El dirigente también cuestionó los datos oficiales de inflación y consideró que la pérdida salarial se profundizó tras la devaluación de fines de 2023. Los incrementos en paritarias no lograron recuperar el poder adquisitivo, por lo que el reclamo apunta a recomponer ingresos y condiciones laborales.

