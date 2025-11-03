El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, protagonizó un curioso episodio durante su recorrida por los caminos rurales el pasado jueves: rescató un flamenco herido y lo trasladó al Parque San Martín, donde recibió atención veterinaria. Según publicó en sus redes sociales, la decisión fue rápida: “Cuidar a los animales también es parte de cuidar nuestro entorno”, destacó.

Dos días después, Zurro compartió buenas noticias: el flamenco se recupera y ahora podrá ser visto por los vecinos del parque. “Lo cuidamos, lo curamos y ahora lo van a poder ver en nuestro querido Parque San Martín, uno de los lugares de encuentro y disfrute que tenemos los pehuajenses”, señaló, resaltando el trabajo del personal del parque que participó en la recuperación.

Además, el jefe comunal aprovechó la situación para enviar un mensaje de conciencia ambiental: “Cuidar a los animales del parque es también cuidar lo que somos como comunidad. Tenemos que disfrutarlos, respetarlos y protegerlos siempre”.

