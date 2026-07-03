Café Martínez continúa su expansión en la provincia de Buenos Aires con la apertura de una nueva sucursal en Cañuelas. Se trata del local número 257 de la cadena, ubicado en la esquina de Lara y 25 de Mayo, frente a la plaza San Martín.

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Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que preservó la fachada de una casona de fines del siglo XIX, declarada de interés cultural y patrimonial, combinando el valor histórico del edificio con un espacio gastronómico moderno.

"Estamos sumamente agradecidos y orgullosos de llegar a una ciudad como Cañuelas, que viene registrando un crecimiento muy importante", afirmó el CEO de Café Martínez, Leandro Canabe.

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La inauguración contó con la presencia de la intendenta Marisa Fassi, quien destacó la recuperación del patrimonio arquitectónico y el impacto que tendrá la inversión en la generación de empleo local.

La franquicia, a cargo de Mónica, Alejandra, Juan y Guido Verzoletti, abrió sus puertas con 14 empleados, en su mayoría jóvenes de Cañuelas.

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Con esta nueva apertura, Café Martínez refuerza su crecimiento en el interior bonaerense y suma un nuevo punto gastronómico en una ciudad que continúa consolidando su desarrollo comercial.