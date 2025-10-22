Una violenta secuencia se vivió el viernes 17 de octubre en Cañuelas, cuando un grupo de vecinos y tres mujeres policías protagonizaron una persecución que terminó con la detención de un joven que había asaltado a una mujer de 76 años en Basavilbaso y Mitre.

Ads

El delincuente, identificado como Thiago Joaquín Etchart, empujó a la víctima para robarle y luego escapó por varias cuadras hasta esconderse en una vivienda de calle Paso, casi esquina Sarmiento. Allí fue reducido por una oficial de policía y dos vecinos, uno de ellos practicante de artes marciales.

“Cagón, era una abuelita. Podría ser tu vieja o tu abuela, hijo de puta”, le gritaron mientras lo mantenían inmovilizado en el piso, según registraron testigos.

Ads

Etchart, de 23 años, tenía pedido de captura desde el 14 de octubre por haber violado el régimen de salidas transitorias que le había otorgado el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata.

Un vecino destacó el valor de las uniformadas:

Ads

“Una de ellas saltó la verja sin dudar, sin saber si el tipo estaba armado. Actuaron con mucha destreza y coraje”, contó al medio local InfoCañuelas.