El concejal de la Coalición Cívica Ari de Lomas de Zamora, Jorge Villalba, mostró en sus redes los productos que reciben las familias de las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

“Esto me lo manda un vecino. Acá en Lomas todavía no llamaron a licitación para la provisión de los alimentos en las escuelas”, refirió el edil de la oposición en declaraciones a Lanoticia1.com. “Entonces no sabemos si se licita, no se licita, quién se adjudica, quién no se adjudica”, dijo, quien además es médico pediatra.

A diferencia de municipios más pequeños, en Lomas de Zamora la provincia no manda los fondos al Consejo Escolar sino que el dinero va a la Secretaría de Educación, y es la que hace el llamado a la licitación. Las cajas se reparten igualmente pero, según presume Villalba, se podría haber hecho por una vía de compra directa para así distribuirlas.

En Facebook, publicó: “Estos son los 4 productos que junto a media docena de huevos componen la entrega mensual que se entrega a las familias en las escuelas. Asimismo, a nivel de comedor escolar están dejando pizzetas o empanadas que no terminan de cumplir con el aporte nutritivo que se debe tener en cuenta al licitarlo”.

“Hoy lo confirmé también, estuve en una escuela a la mañana y son estos cuatro productos y media docena de huevos. Antes era una docena”, comentó en diálogo con este portal.

Y añadió: “Lo publiqué en mi estado de WhatsApp y una docente, una de las tantas que conozco, me mandó con sorna diciendo que ‘vale más la caja donde lo envían que los productos que están adentro’”.

MESA, el programa que comenzó en la pandemia

Las cajas de MESA bonaerense, el programa que comenzó en la pandemia a repartirse a las familias en las escuelas de la provincia, hoy traen menos productos que cuando empezó, varios de ellos esenciales.

“He hecho un trabajo con dos nutricionistas de acuerdo al valor calórico y nutricional, de lo que decía que tenía que tener la caja de provincia, y lo que traía la caja que se daba acá en Lomas. En Lomas no lo da la provincia directamente sino que manda los recursos y el municipio licita”, comentó.

En ese sentido dijo que “hubieron productos contaminados”, como casos de pan dulce y tomates podridos, hace dos años atrás, en plena pandemia del Covid.

Publicación de 2022

El alimento en los comedores escolares

“Yo vi en una escuela, pero es lo que está pasando la mayoría, que le están dando una pizzeta y una fruta. Y yo digo: qué valor nutricional tiene eso. Cuando llaman a licitación tenés que poner un valor nutricional de lo que le vas a dar. Eso puede tener valor calórico, pero vos cuando das algo a un pibe, vos le tenés que dar valor nutricional, tenés que medir las proteínas. Yo lo veo desde el punto de vista médico", explicó.

Y continuó: “Voy a hacer un control durante el año de lo que le den a nivel del comedor. El año pasado en la escuela 5, durante más o menos 40 días, estuvieron sin gas, en una escuela de jornada completa, que ingresan a las ocho de la mañana y se iban a las cuatro de la tarde. ¿Sabés lo que le daban de comer a los pibes al mediodía? Una pizza, un sándwich o dos empanadas y una fruta”.

“Y vos decís: durante ese mes o 40 días, hubieran garantizado viandas que vos las tenés que calentar, pero no le podés dar eso a un pibe en pleno invierno”, señaló. “Son esas cosas que te sacan un poco de la cabeza, y esto es lo que está pasando”, lamentó.

En ese contexto, Villalba cuestionó que “no existe control sobre lo que se entrega”. “Lo que hay que hacer es ir un día con un nutricionista a ver qué es lo que está haciendo. O sea, qué es lo que mandó el proveedor, qué es lo que se cocina en la cocina y qué es lo que se le entrega a la gente. Porque es plata. Y vos tenés que garantizar que lo que se le dé a la criatura cumpla con el objetivo. Es de alimentarlo, pero cumpliendo las normas de la alimentación”.

“Lo voy a seguir porque me preocupa mucho lo que le dan a los pibes”, concluyó.