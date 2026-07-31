Walter Albarracín

Entrevistas

"Las prestadoras de salud hacen lo que quieren, falta reglamentar la ley": Qué es la pubertad precoz y cómo es la problemática hoy de las familias

Se trata de la ley 27.732. Esta enfermedad poco frecuente estiman que tiene en el país unos 5.000 mil casos, según contó Analía Reyno en diálogo con LANOTICIA1.COM, madre de una niña con el diagnóstico, abogada y referente de las red de familiares. El valor millonario de las drogas que utilizan para el tratamiento. "Esta es la gran lucha que tenemos desde el 2021. Las primeras madres fundadoras nos sentíamos discriminadas", reveló.