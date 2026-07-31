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Walter Albarracín
Entrevistas
Ginestet, nuevo titular de CARBAP: "En caminos rurales, los reclamos aumentaron y el servicio que dan los municipios es cada vez peor"En diálogo con LANOTICIA1.COM el flamante presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, el hendersonense Pablo Ginestet, enumeró los principales temas que abordará en esta gestión. "El cronograma de baja de retenciones anunciado por el Presidente consideramos que es muy exiguo, muy lento y que lamentablemente no termina en cero", apuntó.
Informes
[Informe] Cabo Verde - Argentina, más allá del Mundial: Los lazos históricos del país africano con la Provincia de Buenos AiresLos primeros caboverdeanos se asentaron en la costa atlántica, pero principalmente en Dock Sud, en Ensenada, Mar del Plata y Bahía Blanca. La relación con la aparición de la Virgen de Luján. "La vivencia en comunidad y el no perder esos lazos con Cabo Verde son los valores de los caboverdeanos"; cuenta Javier Andrigo, presidente de la Sociedad Unión Caboverdeana de Dock Sud.
Entrevistas
Conflicto de poderes: "Los sueldos municipales en Alvear son bastante buenos, lamento haber llegado a la Corte", dijo el intendente Ramón CapraEl jefe comunal de la UCR fue a la Corte bonaerense por un conflicto abierto con el Concejo deliberante de su distrito. En diálogo con LANOTICIA1.COM, lamentó que pase algo así por "primera vez", destacó los sueldos que cobran los municipales y dijo que el suyo "es el común" de un intendente sin bonificaciones. Otros temas: caída del proyecto de libre disponibilidad de fondos para municipios y re-reelección.
Concejo Deliberante
"Es un orgullo que General Arenales sea pionero en Ficha Limpia", celebró jefe del oficialismo en el Concejo deliberanteJuan Pablo Olivieri, presidente del bloque Juntos UCR, señaló en declaraciones a LANOTICIA1.COM que la iniciativa apunta a "lo que la sociedad está pidiendo a la clase política". Este municipio, enclavado en la zona noroeste de la Provincia, es el primero en sancionar una ordenanza de este tipo. A quiénes abarca. "Nos han llamado muchísimos municipios para pedirnos el proyecto", adelantó.
Entrevistas
"Las prestadoras de salud hacen lo que quieren, falta reglamentar la ley": Qué es la pubertad precoz y cómo es la problemática hoy de las familiasSe trata de la ley 27.732. Esta enfermedad poco frecuente estiman que tiene en el país unos 5.000 mil casos, según contó Analía Reyno en diálogo con LANOTICIA1.COM, madre de una niña con el diagnóstico, abogada y referente de las red de familiares. El valor millonario de las drogas que utilizan para el tratamiento. "Esta es la gran lucha que tenemos desde el 2021. Las primeras madres fundadoras nos sentíamos discriminadas", reveló.
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