El presidente de la Fundación Fauna Argentina (FFA), Juan Lorenzani, hizo referencia al trágico momento que viven los lobos marinos en Mar del Plata y otras partes de la costa atlántica. Afectados por la gripe aviar, sigue falleciendo.

“Todavía nos llegan reportes de lobos que salen en distintas playas de la ciudad. Por ejemplo, ayer en la zona del Faro salió un animal en muy malas condiciones. Desde que comenzó esto, ya son al menos 120 los lobos marinos muertos en Mar del Plata”, precisó Juan Lorenzani, al medio marplatense La Capital.

Lorenzani mostró su tristeza ante esta tragedia: “Hablamos con la gente que les saca los sunchos o que hacen saneamiento de los animales y es una tarea diaria para salvarlos de a uno. Ahora, que de repente se mueran más de 120 es una cosa que te da impotencia, pero lamentablemente hoy en día no se puede hacer nada porque no hay tratamientos, no se puede aislar a un animal así y estamos siendo testigos de algo que nunca ocurrió”.