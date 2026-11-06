Una mujer vivió momentos de terror mientras jugaba con su bebé en el living de su casa, en Lomas de Zamora. Un delincuente ingresó sorpresivamente por una ventana, la atacó para evitar que pidiera ayuda y robó distintos objetos de valor.

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El hecho ocurrió el lunes pasado, antes de las 17.00, en una vivienda ubicada en la esquina de Sixto Fernández y Olazábal. Según las imágenes de seguridad, el ladrón había pasado varias veces frente a la propiedad antes de saltar una pared e ingresar por una ventana que estaba entreabierta.

La mujer estaba filmando a su hijo con el celular cuando fue sorprendida. "Era un hombre con gorra que corrió hacia ella y le tapó la boca para que no grite", contó la pareja de la víctima al canal TN.

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YA NI SE PUEDE ABRIR LA VENTANA I Una mujer se grababa jugando con su bebé cuando un delincuente los sorprendió: el ladrón entró por la ventana, no les hizo nada, pero se robó un celular y otros objetos y se escapó. El delincuente ya había hecho inteligencia previa y cuando vio la oportunidad, asaltó la casa. Ocurrió en Sixto Fernández y Olazábal, Lomas de Zamora. El asaltante está prófugo. — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 4, 2026

El bebé comenzó a llorar y el asaltante exigió que lo hiciera callar. "Mi mujer le pidió por favor que no lo tocara y el tipo empezó a revolver todo. Le pedía plata", relató el hombre.

Finalmente, el delincuente se llevó el celular, una consola PlayStation y otros elementos que guardó en una bolsa de consorcio. Escapó a pie.

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El video del robo en Lomas de Zamora

En las imágenes se observa al sospechoso, vestido con bermudas rojas, campera deportiva blanca y azul y una gorra celeste, merodeando la vivienda antes de entrar. También se escucha cuando le exige a la mujer: "Callalo al nene".

Según contó la pareja de la víctima, algunos vecinos le dijeron que el sospechoso sería de la zona. La Policía intensificaba su búsqueda y el hombre continuaba prófugo al momento de conocerse el caso.