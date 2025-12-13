El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar un fin de semana marcado por el calor intenso y la inestabilidad climática. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las altas temperaturas se mantendrán hasta el domingo, con máximas que alcanzarán los 34 °C, combinadas con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Para la tarde de este sábado, el SMN prevé una temperatura máxima en torno a los 34 °C, con condiciones de inestabilidad que podrían derivar en lluvias aisladas. Este escenario se extenderá durante el domingo, cuando se espera que las precipitaciones se intensifiquen hacia la noche, con la aparición de chaparrones.

El organismo nacional también advirtió sobre la vigencia de alertas por tormentas y vientos intensos, lo que refuerza la recomendación de tomar precauciones ante posibles ráfagas, actividad eléctrica y caída de agua en cortos períodos de tiempo.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo se registrará un cambio brusco en las condiciones térmicas. Tras el calor persistente de los días previos, se espera un descenso abrupto de la temperatura, con una máxima estimada de 24 °C y una mínima de 19 °C. Además, la probabilidad de precipitaciones alcanzará hasta el 70 % durante parte de la jornada.

