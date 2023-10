Johnny Allon, el cantante, empresario y conductor de programas televisivos de música, murió este domingo a los 82 años.



Antonio Juan Sánchez, tal su verdadero nombre, había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 14 de febrero de 1941, y a lo largo de su extensa carrera, que bordeó los 50 años, se calzó trajes variados: de liderar una banda de rock a ser uno de los rostros de la "movida tropical", de gestionar boliches a conducir entre 1978 y 1987 lo que se transformaría un emblema de la pantalla chica: "Johnny Allon Show".



Y fue precisamente desde ese programa que acuñó una frase que, a poco de comenzar a rodar, resultó ser su sello distintivo: "Cambiame la música".



"Eso lo dije un día hace muchísimos años, cuando estaba en Canal 2 (NdR: señal de la ciudad de La Plata) haciendo el programa en vivo. Le pedí al operador 'cambiame la música' y quedó. Me paran en la calle y siempre me dicen 'cambiame la música'", dijo el propio Allon en diversas ocasiones en las cuales repasó su trayectoria.



Otro de sus latiguillos era "dale power".



Luego de esa incursión, produjo y condujo -ya por la emisora de cable Canal 26- el programa "Johnny Allon Presenta", que era retransmitido en países como México y Estados Unidos (Miami). Un segmento que incorporó en ese proyecto fue la participación de humoristas como invitados especiales, entre ellos Miguel Ángel Cherutti, Adriana Brodsky, Carlos Sánchez, Alacrán y Gladys Florimonte.



En sus orígenes, antes que la música tropical, sobresalió el rock and roll. De hecho, en los convulsionados '60 formó parte del grupo Los Tammys, que hacía covers de los éxitos de The Beatles.



No obstante, su popularidad llegó a partir de la bailanta y su participación en la televisión.



Fue fundador y dueño de "Skylab Disco" y "Cachaquisimo Bailable", ambos ubicados en la localidad bonaerense de San Justo.



Allon participó del videoclip del tema "Yo tomo", de la banda Bersuit Vergarabat, en 1998. Y llegó a ser parte del unitario "Otros pecados", emitido por El Trece en 2019, donde se interpretó a sí mismo.



Entre 2015 y 2019 condujo "Johnny Allon Max", emitido por Canal 26, dedicado a la música y el humor.