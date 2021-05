Diputados y senadores bonaerense cercanos a María Eugenia Vidal salieron a rechazar en las redes lo que consideran una campaña contra la ex gobernadora instalada en algunos centros de vacunación del Conurbano. Según denunciaron, un centro de vacunación de Suteba en José C. Paz se empapeló con afiches en los que se puede ver a la ex mandataria con la frase "Vidal es la culpable".

En la foto que difundieron desde Cambiemos se advierte a una joven completando un certificado de vacunación de la Provincia. En la fotografía también puede verse además otra foto que hace referencia al Día del Maestro y al fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, quienes fallecieron en agosto de 2018 tras una explosión causada por un escape de gas en la escuela N° 49 de Moreno.

Cuando creímos haber visto todo...la vacunación vip, la falta de vacunas, la desinformación será también culpa nuestra? Repudio absoluto a la campaña sucia contra @mariuvidal del gremio SUTEBA y el vacunador Baradel en José C. Paz. pic.twitter.com/mYEFGgMFW5 — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) May 12, 2021

"Cuando creímos haber visto todo: la vacunación VIP, la falta de vacunas. ¿La desinformación será también culpa nuestra? Repudio absoluto a la campaña sucia contra Vidal del gremio Suteba y el vacunador Baradel en José C. Paz", escribió en Twitter el diputado Alex Campbell. "Mi absoluto repudio a la campaña sucia contra Vidal en Suteba José Paz. ¿No deberían estar reclamando por más vacunas para recuperar las clases presenciales? Mundo Roberto Baradel, el mundo del revés", escribió la diputada Gabriela Besana.

"Vergonzoso. Así vacunan a los vecinos de José C. Paz en el gremio de Suteba. El uso político por parte del oficialismo de la vacunación y la campaña sucia en contra de Vidal son actos absolutamente repudiables", dijo Susana Lázzari. Mi repudio a la campaña contra @mariuvidal en la Sede/Unidad Basica de SUTEBA - J.C.Paz. No esperaba menos de los que se oponen sistematicamente a la educacion. #clasespresencialesya", expresó el diputado nacional Hernán Berisso.

Mi repudio a la campaña contra @mariuvidal en la Sede/Unidad Basica de SUTEBA - J.C.Paz. No esperaba menos de los que se oponen sistematicamente a la educacion.#clasespresencialesya pic.twitter.com/3iTCsiFl5y — Hernan Berisso (@hernanberisso) May 13, 2021

Luego de la difusión de Cambiemos en las redes sociales, LaNoticia1.com se comunicó con Suteba de José C. Paz y desde esa dependencia del sindicato que conduce Roberto Baradel sostuvieron que desde el local partidario "no existe ninguna campaña en contra de María Eugenia Vidal".

"La verdad es que ni siquiera identificamos la foto como que sea de acá. Intentamos ubicar ese rincón donde se tomó la fotografía y la realidad es que no existe. De hecho la chica que se ve en la imagen no trabaja en el equipo del vacunatorio", explicó a este medio Daniel Martinez, Secretario Adjunto de Suteba José C. Paz.

"Esos afiches no forman parte de ninguna campaña. Son los carteles que el gremio lanzó a nivel provincial luego de la tragedia de Sandra y Rubén en Moreno, donde dos compañeros trabajadores murieron en su propia escuela. No existe ninguna campaña contra quien suponemos será la futura candidata a gobernadora. Lo que si nos llegó fueron los tuits en los que intervienen cuadros nacionales fuertes de Cambiemos. pero desde acá no existe ninguna campaña en contra de nadie", agregó el gremialista.

Martinez aseguró que "esa imagen que se ve en las redes sociales no pertenece al vacunatorio montado en Suteba de José C. Paz". Y aclaró: "Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en cuanto al vacunatorio. Nosotros solamente lo que hacemos, de manera solidaria, es prestar las instalaciones del sindicato para que funcione el vacunatorio organizado por el IOMA y que está administrado por la provincia de Buenos Aires".

Esta no es la primera vez que una dependencia de Suteba queda envuelta en una polémica en medio del Plan de Vacunación de la Provincia. Durante abril, un vacunatorio de Suteba ubicado en Tigre generó revuelo. Las dosis se aplicaban en una vivienda y sobre la puerta colgaban banderas de los gremios anunciando que allí, ellos estaban a cargo de aplicar las dosis y algunas fotografías del jardín mostraban cajas tiradas de telgopor con precintos del correo donde se trasladan las vacunas.