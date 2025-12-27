Cambio en la Línea 60: Ya no hará el recorrido Constitución - Tigre
El cambio afecta a la cabecera en Barracas/Constitución que ahora llegará a San Isidro. Los usuarios deberán buscar nuevas opciones.
Desde este 26 de diciembre, la línea 60 comienza a cumplir una resolución del año 2019 por la que implementará modificaciones en sus recorridos que impactan en los usuarios que viajan por la zona norte del conurbano, como Tigre.
Uno de los cambios es el del ramal que circula con salida desde Ingeniero Maschwitz, Escobar, hasta Constitución/Barracas por el bajo de San Fernando y San Isidro. Ahora finalizará en Barrancas de Belgrano y los que quien continuar hacia el sur porteño deberán buscar nuevas opciones.
Por otro lado, los ramales que hasta ahora partían desde la cabecera en Barracas/Constitución y circulaban hasta Rincón de Milberg, en el partido de Tigre, ya no lo harán y finalizará en la cabecera ubicada en San Isidro, en la intersección de Primera Junta y Tiscornia.
A esto se suma que el Tren Mitre, Ramal Tigre, estará interrumpido en el verano. “Del sábado 10/1 al sábado 28/2 inclusive el servicio Retiro - Tigre estará interrumpido, por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre”, informó Trenes Argentinos.
Los ramales de la línea, entonces, quedarán de la siguiente manera:
- A: Barracas/Constitución - San Isidro (alto - Av. Cabildo / Av. Maipú / Av. Santa Fe / Av. Centenario).
- B: Rincón de Milberg (Tigre) - Barrancas de Belgrano (por Panamericana)
- C: Cabecera de Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (por Panamericana)
- D: Cabecera de Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (por Boulogne Sur Mer)
- E: Rincón de Milberg (Tigre) - Barrancas de Belgrano (por Fleming)
- F: Cabecera de Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar - Barrancas de Belgrano (por Ruta 27)
- G: Cabecera de Ingeniero Maschwitz/Terminal de Ómnibus de Escobar - Plaza Italia (Servicio expreso)
- H: Cabecera de Ingeniero Maschwitz - Barrancas de Belgrano (por Bajo San Isidro)
