Cambios en el Gobierno: Sergio Neiffert se va de la SIDE y lo reemplaza Cristian Auguadra, hombre de Santiago Caputo
En la madrugada de este miércoles,Casa Rosada confirmó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) finalizó la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). De este modo, el asesor presidencial Santiago Caputo ordenó reemplazar a Sergio Neiffert por Cristian Auguadra.
Tras haber incrementado considerablemente su Presupuesto, el Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles por la madrugada la salida del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y la designación de Cristian Auguadra en su lugar.
Según el comunicado emitido por la Vocería Presidencial, la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.
Poco después del anuncio, los cambios en la SIDE fueron oficializados en el Boletín Oficial. Por medio de la publicación del Decreto 852/2025, Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitaron el cese de los servicios brindados por Neiffert.
