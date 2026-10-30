El subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, confirmó su intención de volver a ser candidato a intendente del Partido de La Costa, cargo que ocupó entre 2019 y 2023 en ese distrito de la Quinta sección.

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El exalcalde, hoy integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fue consultado sobre las posibilidades de volver a presentarse y fue contundente: “Sí, uno siempre tiene ganas de volver a ser candidato a intendente. El mayor honor es que los vecinos de tu comunidad te elijan para crecer juntos, más si uno nació en ese lugar, como yo”.

“Hay problemas profundos que van a requerir de un acompañamiento provincial y nacional. Para hacer saltos de calidad necesitamos un presidente que entienda cuestiones básicas y mínimas; hay que golpear puertas, ser creativos. Creo que está bueno y es hermoso representar a su comunidad, pero hay que entender que necesitamos tener una provincia y un país que acompañe”, agregó en declaraciones al streaming “Uno tres cinco”.

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Para @cardozocristian poder ser elegido por sus propios vecinos es "el mayor honor". El subsecretario de Deportes de la PBA no descarta una candidatura a intendente del Partido de la Costa. https://t.co/uoBrLuRnBf — Uno Tres Cinco (@unotrescincocom) October 29, 2026

En ese plano, ubicó al gobernador Axel Kicillof como el aspirante a pelear por la Casa Rosada por el peronismo. “La Provincia de Buenos Aires es la más compleja de gobernar y Axel tuvo el coraje de caminar y recorrer. Los actores que quieren participar de la transformación de la sociedad la tienen que conocer de primera mano”, analizó.

“Esa es la virtud de Axel, que recorrió varias veces cada uno de los municipios. Eso le da algo positivo porque sabe cómo hacerlo, cómo decodificar lo que va sucediendo y después poner las herramientas a disposición”, sumó.

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Respecto de la situación macro del peronismo bonaerense, Cardozo reconoció que “hay una atención grande de la comunidad al peronismo, que está en una situación de organización interna”, al tiempo que dijo que “hay cosas por corregir”, porque si bien “hubo cosas buenas, tenemos mucho en el debe”.

“Hay que dar un mensaje claro de qué esperar de nosotros para cambiar la matriz de construcción de comunidad, pensar en el trabajo como progreso y ordenador, la educación para el crecimiento de la población y la comunidad para no estar solos. No tengo dudas que se harán los mejores esfuerzos de quienes integramos esta fuerza y entendemos que la cosa tiene que ir a través de la justicia social”, cerró.

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