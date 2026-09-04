El juez Juan Atilio Bazzani, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Junín, dio lugar a una acción de amparo presentada por las filiales de Rojas de Coninagro, Federación Agraria y la Sociedad Rural, y obligó al municipio que gobierna Román Bouvier a entregar información acerca de qué sucede con los fondos de seguridad e higiene, guías ganaderas y la red vial.

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Las entidades de productores vienen reclamando formalmente desde mayo conocer qué sucede con el dinero. Con el auspicio del abogado Pablo Abdon Torres Barthe, presentaron el pasado 3 de agosto una acción de amparo en el juzgado juninense.

Si bien el municipio reunió parte de la información en un pendrive y la envió, el juez Bazzani en su reciente fallo, que ahora le da un plazo máximo de 45 días para cumplir con todo lo requerido.

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No es la primera vez que la Justicia interviene en cuanto a estos asuntos y tiene la misma resolución. En Azul, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la sentencia que obliga a la municipalidad a brindar información pública sobre la administración de la tasa vial rural. En Daireaux, un juzgado de Trenque Lauquen declaró nulo el cobro de la tasa vial por no prestar el servicio de manera adecuada a los demandantes durante 2022 y 2023 y que, por lo tanto, debía devolver lo cobrado al grupo de demandantes.

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Según informó el portal especializado Bichos de Campo, los productores agrupados exigen conocer el destino de los recursos, que por la naturaleza del tributo deberían tener contraprestación en esos servicios. Sin embargo, del mismo modo que ha ocurrido en muchos otros municipios, se encontraron con evasivas. De hecho, inicialmente ni siquiera obtuvieron respuesta, y luego, ésta fue parcial. Ese camino es el que conduce a la acción de amparo ahora vigente, que se escuda en el derecho que tiene todo ciudadano al acceso a la información pública.

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De este modo, la Justicia dispuso que en un plazo máximo de un mes y medio, el municipio de Rojas deberá entregar a los productores un detalle del costo tenido en cuenta a la hora de definir el valor de las tasas viales y de marcas y señales; de todo lo recaudado por esos dos tributos, sumado al de seguridad e higiene, en 2025 y 2026; y un informe de ingresos por coparticipación provincial o nacional y otros fondos con destino al mantenimiento de la red vial para ese mismo período.

Por su parte, la acción de amparo también exige dar a conocer todas las acciones de la comuna para el mantenimiento de la red vial, durante el año en curso, detallando si fue con personal y equipamiento propio o tercerizado; la planta de personal afectada al servicio, para los periodos 2025 y 2026, con indicación de salarios de cada uno; y el equipamiento afectado al servicio, detallando estado de conservación, costo de reparaciones, y mantenimiento.