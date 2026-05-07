Luego de varios días de tensión e incertidumbre, el Sindicato de Camioneros alcanzó un acuerdo con la empresa Santa Elena y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que permitió garantizar la continuidad laboral de 45 trabajadores que se encontraban al borde del despido.

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Según informó el medio local Sector Informativo, el conflicto se resolvió tras una reunión entre las partes, en la que se acordó la aplicación de programas provinciales de asistencia laboral que subsidiarán una parte de los salarios para sostener las fuentes de trabajo.

El conflicto había escalado en los últimos días en medio de la incertidumbre por la continuidad del servicio de barrido manual en Villa Gesell. Desde el sindicato apuntaron sus críticas hacia el intendente Gustavo Barrera, dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof.

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Según denunciaron desde el gremio, el jefe comunal vinculó la continuidad del contrato de barrido manual a la aprobación del nuevo presupuesto municipal, una instancia que ya sufrió cinco intentos fallidos en el Concejo Deliberante.

De esta manera, los empleados que hasta ayer enfrentaban la posibilidad de quedar desvinculados finalmente conservarán sus puestos laborales.

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