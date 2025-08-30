Campana bajo humo: una quema de pastizales cubrió barrios enteros y complicó la visibilidad en la Ruta 9
Una densa columna de humo se expandió desde la tarde y afectó a vecinos de varios barrios. Bomberos voluntarios confirmaron que no recibieron reportes oficiales.
Una quema de pastizales generó este sábado una importante nube de humo que cubrió gran parte de la ciudad de Campana y complicó la circulación en la Ruta Panamericana.
Desde las 16.00, vecinos de los barrios Lubo, Del Pino, Sarmiento y La Josefa comenzaron a advertir cómo la bruma avanzaba y el aire se volvía irrespirable.
De acuerdo a lo informado por El Campanense Diario, la columna de humo abarcó un gran sector urbano y rural, al punto de reducir la visibilidad sobre la Ruta 9, una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad.
