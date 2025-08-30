Una quema de pastizales generó este sábado una importante nube de humo que cubrió gran parte de la ciudad de Campana y complicó la circulación en la Ruta Panamericana.

Desde las 16.00, vecinos de los barrios Lubo, Del Pino, Sarmiento y La Josefa comenzaron a advertir cómo la bruma avanzaba y el aire se volvía irrespirable.

De acuerdo a lo informado por El Campanense Diario, la columna de humo abarcó un gran sector urbano y rural, al punto de reducir la visibilidad sobre la Ruta 9, una de las principales vías de acceso y salida de la ciudad.

