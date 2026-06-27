Campana: Desde el bloque de Juntos rechazaron el peaje en Ruta 6 y cuestionaron de cuánto será el nuevo gasto
El valor por pasada será de $3.200. “Es una vergüenza cómo el kirchnerismo sigue metiendo la mano en los bolsillos de los bonaerenses”, aseguraron. La concesión es de AUBASA y fue otorgada durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el año 2016.
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que encabeza Gabriel Katopodis, confirmó que próximamente se instalarán tres peajes a lo largo de la Ruta 6, uno dentro del límite de Campana y otros dos en Las Heras y San Vicente.
La ruta 6 quedó a cargo de la empresa estatal bonaerense Aubasa desde 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En todos los casos va a haber una tarifa para la hora pico y otra para las demás horas, bajo el sistema “free flow”. A su vez, los vecinos que acrediten su domicilio en cualquiera de las tres localidades van a tener una bonificación del 30%.
Además, se informó que la tarifa “bonificada” en el peaje local, será la más cara de todos y superará los $3.200, mientras en San Vicente y Las Heras el valor será de $1.608.
En este sentido, los vecinos de San Vicente y Las Heras van a pagar $1.608,81 en hora pico y $1.287,05 el resto del día. En Cardales la tarifa bonificada es de $3217.62 y de $2.574,10, dependiendo del horario.
“Esta es la verdadera obra de (el Concejal del PJ-Fuerza Patria, Alejo) Sarna y (Axel) Kicillof: un tremendo golpe a los bolsillos de los bonaerenses. Gracias a ellos habrá vecinos de Campana que tendrán que gastar más de $120.000 mensuales por este nuevo peaje”, afirmaron desde el bloque de concejales de Juntos en relación a quienes transitan a diario.
Y agregaron: “Esto es lo que defiende Sarna cada vez que muestra la obra: está defendiendo que el gobierno de Kicillof pueda seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos para financiar su desastrosa administración en la provincia de Buenos Aires”.
“Le hicieron un escándalo a María Eugenia Vidal por esto y ahora son ellos lo que avanzan con lo mismo que en su momento criticaron. Son una vergüenza, porque, además, estas medidas atentan contra el comercio, el desarrollo y las inversiones en la zona”, concluyeron.
En tanto que el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su rechazo a la decisión del gobierno provincial de cobrar el peaje. La entidad consideró una “nueva estafa vial” a la medida. En ese sentido, apuntó que un automóvil que realice 20 viajes mensuales entre La Plata y Zárate-Campana, ida y vuelta, pagará por año la suma de 4.400.000 de pesos, solo de peaje. En tanto, un camión de 6 ejes, tomando el ejemplo del auto, pagará por año 22.000.000 de pesos.
A través de un comunicado, CONADUV calificó a la decisión como “insensata” y reclamó: “Basta de pretender cobrar compulsivamente otro ‘impuesto al tránsito’”.
En su documento, la entidad señala que el nuevo peaje “generará serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte, afectando no sólo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las localidades servidas por el corredor vial en cuestión”.
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