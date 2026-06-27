La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que encabeza Gabriel Katopodis, confirmó que próximamente se instalarán tres peajes a lo largo de la Ruta 6, uno dentro del límite de Campana y otros dos en Las Heras y San Vicente.

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La ruta 6 quedó a cargo de la empresa estatal bonaerense Aubasa desde 2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En todos los casos va a haber una tarifa para la hora pico y otra para las demás horas, bajo el sistema “free flow”. A su vez, los vecinos que acrediten su domicilio en cualquiera de las tres localidades van a tener una bonificación del 30%.

Además, se informó que la tarifa “bonificada” en el peaje local, será la más cara de todos y superará los $3.200, mientras en San Vicente y Las Heras el valor será de $1.608.

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En este sentido, los vecinos de San Vicente y Las Heras van a pagar $1.608,81 en hora pico y $1.287,05 el resto del día. En Cardales la tarifa bonificada es de $3217.62 y de $2.574,10, dependiendo del horario.

“Esta es la verdadera obra de (el Concejal del PJ-Fuerza Patria, Alejo) Sarna y (Axel) Kicillof: un tremendo golpe a los bolsillos de los bonaerenses. Gracias a ellos habrá vecinos de Campana que tendrán que gastar más de $120.000 mensuales por este nuevo peaje”, afirmaron desde el bloque de concejales de Juntos en relación a quienes transitan a diario.

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Y agregaron: “Esto es lo que defiende Sarna cada vez que muestra la obra: está defendiendo que el gobierno de Kicillof pueda seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los vecinos para financiar su desastrosa administración en la provincia de Buenos Aires”.

“Le hicieron un escándalo a María Eugenia Vidal por esto y ahora son ellos lo que avanzan con lo mismo que en su momento criticaron. Son una vergüenza, porque, además, estas medidas atentan contra el comercio, el desarrollo y las inversiones en la zona”, concluyeron.

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En tanto que el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su rechazo a la decisión del gobierno provincial de cobrar el peaje. La entidad consideró una “nueva estafa vial” a la medida. En ese sentido, apuntó que un automóvil que realice 20 viajes mensuales entre La Plata y Zárate-Campana, ida y vuelta, pagará por año la suma de 4.400.000 de pesos, solo de peaje. En tanto, un camión de 6 ejes, tomando el ejemplo del auto, pagará por año 22.000.000 de pesos.

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A través de un comunicado, CONADUV calificó a la decisión como “insensata” y reclamó: “Basta de pretender cobrar compulsivamente otro ‘impuesto al tránsito’”.

En su documento, la entidad señala que el nuevo peaje “generará serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte, afectando no sólo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las localidades servidas por el corredor vial en cuestión”.