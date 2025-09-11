Un hombre de 51 años, identificado como A.M.W., quedó detenido tras atropellar a un motociclista en Ruta 6, a la altura de Campana, a metros del puente de avenida Mitre. El accidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando la camioneta utilitaria Renault Express que conducía embistió de lleno la moto Keller 110 cc en la que circulaban Wendy Centurión y Federico Mauro Acosta, ambos de 24 años.

De acuerdo a lo que informó el medio local InfoZC, como consecuencia del impacto, Acosta murió en el lugar al salir despedido del vehículo, mientras que Centurión fue trasladada en estado grave al hospital San José, donde permanece con pronóstico reservado.

El conductor de la camioneta y su acompañante dieron positivo en el control de alcoholemia realizado por la Dirección de Tránsito del municipio, con valores de 2.66 g/l y 1.59 g/l, respectivamente, muy por encima del límite legal.

El caso fue caratulado como homicidio culposo, y A.M.W. quedó a disposición de la Justicia. Fuentes locales detallaron que el accidente se produjo cuando la camioneta descendía hacia la colectora, lo que habría contribuido a la violencia del choque.

