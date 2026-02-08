Campana: El Municipio brinda clases de apoyo escolar gratuitas
Mediante la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, el Ejecutivo local puso en marcha nuevamente las clases de apoyo escolar tanto para alumnos del nivel primario como secundario.
La clases de respaldo brindadas por el Municipio de Campana están especialmente pensadas para acompañar a los estudiantes que necesitan reforzar e intensificar contenidos y aprendizajes. Además, hay un taller de inglés.
Se dictan en cuatro sedes distintas y están guiadas por maestros y.profesores coordinados por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura.
Las clases se desarrollan en el Centro Educativo Municipal y las sociedades de fomento de los barrios Sarmiento, Villanueva y Del Pino.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión