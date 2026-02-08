La clases de respaldo brindadas por el Municipio de Campana están especialmente pensadas para acompañar a los estudiantes que necesitan reforzar e intensificar contenidos y aprendizajes. Además, hay un taller de inglés.

Se dictan en cuatro sedes distintas y están guiadas por maestros y.profesores coordinados por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura.

Las clases se desarrollan en el Centro Educativo Municipal y las sociedades de fomento de los barrios Sarmiento, Villanueva y Del Pino.

