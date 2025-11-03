El Intendente de Lobería, Pablo Barrena, junto con el Secretario de Obras Públicas Daniel Masón y el Director de Mantenimiento Vial Juan Schmitt, sobrevoló gran parte de la zona del partido afectada por el agua a raíz de las abundantes precipitaciones de las últimas semanas.

Ads

Como varios distritos bonaerenses, Lobería también se vio afectado por los excesos hídricos.

El sobrevuelo fue desde la cabecera de Lobería por la cuenca del Moro hasta la costa del mar Atlántico, “donde la presencia de anegamientos es muy importante.” “Se pudo corroborar que los arroyos y canales están trabajando en forma adecuada, independientemente de la consulta que se realizó a la Dirección de Hidráulica Provincial con el material fotográfico que se tomó para futuras medidas”, se indicó.

Ads

Puede interesarte

“Se continúa monitoreando el comportamiento de la masa hídrica y se comenzaron a realizar trabajos puntuales para mejorar el escurrimiento”, se informó, a la vez que agradeció al Aeroclub Lobería por el servicio prestado para sobrevolar la zona.

Ads