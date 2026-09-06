La edición 2026 del Enduro de Monte Hermoso fue cancelada. La organización de la tradicional competencia confirmó la decisión y explicó que, después de analizar distintas alternativas durante las últimas semanas, concluyó que no están dadas las condiciones para llevar adelante el evento.

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A través de un comunicado, los responsables señalaron que el contexto actual no permite garantizar el nivel de organización, planificación y responsabilidad que requiere una competencia de esta magnitud.

A las dificultades para concretar la propuesta se sumó el escenario económico, que representó un obstáculo adicional para afrontar los costos necesarios para la realización del evento.

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La suspensión significa el final, al menos por este año, de una competencia que durante 13 ediciones convocó a pilotos, equipos, familias, sponsors, colaboradores y miles de espectadores en Monte Hermoso.

Devolución del dinero

Uno de los puntos centrales del anuncio está relacionado con quienes ya habían confirmado su participación.

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La organización informó que todos los pilotos inscriptos recibirán el reintegro del 100% del importe abonado. Para concretar la devolución, se comunicarán individualmente con cada participante y brindarán las indicaciones correspondientes para gestionar el reintegro.

De esta manera, quienes habían realizado el pago de la inscripción no perderán el dinero abonado como consecuencia de la cancelación.

El futuro del Enduro

Desde la organización lamentaron la decisión y destacaron el acompañamiento recibido a lo largo de los años por parte de quienes hicieron posible la competencia.

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El Enduro de Monte Hermoso se había consolidado como uno de los eventos deportivos vinculados al motociclismo con mayor convocatoria de la ciudad, generando además movimiento turístico durante su realización.

Pese a la suspensión de la edición prevista para 2026, los organizadores dejaron abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

La intención es volver a realizar la competencia cuando las condiciones permitan garantizar nuevamente un evento acorde a la historia del Enduro de Monte Hermoso.