Candela tenía 24 años y la mataron para robarle mientras trabajaba como chofer de una app en La Matanza
Delincuentes la engañaron pidiendo un viaje y le dispararon en la cabeza en un intento de robo. Familiares y vecinos cortan la Ruta 3 en Laferrere para exigir justicia.
Candela Santa María tenía 24 años y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para pagar su auto y ayudar a su familia. Esta madrugada, en González Catán, partido de La Matanza, delincuentes la engañaron pidiendo un viaje y le dispararon en la cabeza en un intento de robo.
Su primo, Fernando, contó a TN que le robaron el celular y algo de dinero, pero no el vehículo. En respuesta al asesinato, familiares y amigos de Candela cortaron la Ruta 3, a la altura del kilómetro 28, en Laferrere, para reclamar justicia y denunciar la inseguridad en la zona. Fernando dijo: “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”.
El caso está siendo investigado por el fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.
La comunidad de La Matanza se encuentra consternada por este hecho, que refleja una vez más la inseguridad que afecta al conurbano bonaerense.
