Candela Santa María tenía 24 años y trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para pagar su auto y ayudar a su familia. Esta madrugada, en González Catán, partido de La Matanza, delincuentes la engañaron pidiendo un viaje y le dispararon en la cabeza en un intento de robo.

Su primo, Fernando, contó a TN que le robaron el celular y algo de dinero, pero no el vehículo. En respuesta al asesinato, familiares y amigos de Candela cortaron la Ruta 3, a la altura del kilómetro 28, en Laferrere, para reclamar justicia y denunciar la inseguridad en la zona. Fernando dijo: “En La Matanza está todo liberado, es un desastre”.

[AHORA] Corte en ruta 3 km 28 partido de LA MATANZA. Vecinos reclaman por el crimen de CANDELA SANTA MARIA. El hecho sucedió en intento de robarle el auto a la víctima de tan solo 24 años de edad. pic.twitter.com/tzOaf0Fr3i — Cristian Campi (@CristianCampi) August 30, 2025

El caso está siendo investigado por el fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios, quien ya ordenó medidas en el marco de la causa.

La comunidad de La Matanza se encuentra consternada por este hecho, que refleja una vez más la inseguridad que afecta al conurbano bonaerense.

Candela fue asesinada en un intento de robo. Foto: gentileza familia Santa María



