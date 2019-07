El candidato a Intendente por Juntos por Cambio, Leonardo Iturmendi, cuestionó la demora en la llegada del SAME al municipio y responsabilizó a Vidal y al Intendente actual, Gustavo Arrieta, del Frente de Todos. La Gobernadora había pedido en la presentación del SAME en San Martín que "la campaña electoral no deje a un vecino esperando con una urgencia".

“No hay que esperar a octubre. Ni Arrieta ni Vidal, nadie debe hacer eso. La crítica es para los dos, porque el convenio lo firmaron los dos y entre los dos le pueden traer a la gente algo que necesita urgente”, reclamó Iturmendi en declaraciones al programa radial “Aire de Todos” (FM 97.1).

El dirigente político que busca desplazar a Arrieta como Intendente dijo que el convenio “está firmado y aprobada la Ordenanza": "Yo creo que tiene que llegar mañana, no quiero esperar a septiembre. Cañuelas necesita el SAME ya. No hay que apropiarse de esas cosas en campaña".

Cabe recordar que durante la presentación del SAME en San Martín, que no contó con la presencia del Intendente peronista Gabriel Katopodis, Vidal habia dicho que "esto se ha hecho con muchos municipios de Cambiemos, pero también con municipios donde eligieron a otra fuerza política. Porque la urgencia no tiene partido político y no puede esperar."