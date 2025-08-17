Dos outsiders de la política van a competir en las próximas elecciones como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Larry de Clay, recordado por ser unos de los humoristas de Marcelo Tinelli y el ex futbolista Claudio “Turco” García, se postularon para el 26 de octubre.

Ads

Larry de Clay

El humorista se ubica en el tercer lugar de la lista que encabeza el peronista Santiago Cuneo. Larry de Clay es como se lo conoce artísticamente a Raúl Biaggioni. En la nómina aparece una representante de la comisión directiva del Sindicato de Químicos, la periodista y actriz Ximena Rijel y hasta un veterano de la Guerra de Malvinas. Para el ex Tinelli no es el debut ya que tuvo un paso como concejal de Escobar.

Ads

El “Turco” García

El ex futbolista de Racing, encabeza la lista del Partido Integrar junto a Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto, Gustavo Osman Massud, Florencia Lía Dellacasa, Germán Andrés Borrego, Ana del Carme Correa, Cristian Uriel Natero, Adriana Edith Merlo, Carlos Guillermo Montaldo, Aldana Paola Salazar y Adrián Marcos Giotti.

Ads

García incursiona en la política acompañando al dirigente del Partido Integrar, Daniel Amoroso:

“A Daniel Amoroso lo conozco hace 40 años, nunca me gustó el tema de la política, pero él me pidió que lo acompañe en esto por mi experiencia en el deporte, de los clubes y el tema de las adicciones”, explicó días atrás el ex futbolista.

Puede interesarte