La Policía Federal Argentina allanó y clausuró tres plantas clandestinas de envasado de agua que funcionaban dentro de domicilios particulares en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría.

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Durante los procedimientos, en el marco del operativo “Sed de delito”, fueron identificados los responsables de la actividad y se secuestraron 600 bidones de 20 litros —100 con agua y 500 vacíos—, además de tres teléfonos celulares. La maquinaria y los elementos incautados fueron valuados en más de 80 millones de pesos.

Dos hombres, de 62 años, y una mujer, de 39, fueron notificados de la causa y quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones al Código Alimentario Argentino y por el delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal.

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Los allanamientos fueron llevados a cabo por agentes de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza, perteneciente al Departamento Federal de Investigaciones, a partir de denuncias anónimas que advertían sobre el funcionamiento irregular de los establecimientos.

Según informó la fuerza, en los inmuebles se trataba y embotellaba agua presuntamente potable para su posterior distribución, principalmente en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.

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Las denuncias también indicaban que desde las supuestas envasadoras se arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que podía representar un riesgo para la salud de los vecinos y provocar contaminación ambiental.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, encabezado por el juez Luis Antonio Armella, quien ordenó los tres allanamientos luego de reunir las pruebas correspondientes.

Durante los procedimientos, se tomaron muestras de agua para realizar análisis químicos y controles bromatológicos destinados a determinar su potabilidad. Además, se inspeccionaron las condiciones de higiene de los domicilios. Los lugares no contaban con habilitaciones ni con la documentación necesaria y presentaban una notoria falta de limpieza para desarrollar ese tipo de actividad. Ante estas irregularidades, el magistrado dispuso la clausura e inutilización de las maquinarias utilizadas para el tratamiento y envasado del agua.