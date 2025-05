Laura Cano Kelly manifestó su disconformidad con cómo se llevó adelante el debate por los cambios en el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires. Durante la sesión fue reprendida por Alexis Guerrera, presidente de la cámara, y desde Unión por la Patria por desconocer los acuerdos de Labor donde no se iba a argumentar.

“Fue una sesión ultra express, la verdad es que no hace más que ratificar que estamos frente a un régimen político de la casta, que reproduce los métodos de la casta”, cuestionó en diálogo con LANOTICIA1.COM

Y añadió: “lo que hoy teníamos que discutir era muy importante, que es precisamente la alteración de los plazos electorales y demás, un proyecto que vino exprés hace minutos de Senado, pero que debajo hay toda una reforma política en medio de un calendario electoral en curso. ¿Qué significa esto? Que ya empezaron las elecciones. Tenemos elecciones ya en cinco provincias. Ayer hubo en Chaco, San Luis, Jujuy, Salta y ya hubo en Santa Fe la semana que viene en la ciudad de Buenos Aires. Todas esas elecciones determinan también esta elección”.

“Venimos de un primer decreto del gobernador que decide unilateralmente poner elecciones el 7 de septiembre, lo que va a significar millones y millones de pesos para los bonaerenses. Luego, decide suspender las PASO con la excusa de ahorrar dinero. Entonces nosotros le preguntamos al señor gobernador y lo queríamos decir hoy acá y no nos dejaron violando el reglamento interno de la Cámara. ¿Cuál es la excusa por la cual no podemos votar todos juntos el 26 de octubre? Bueno, la excusa es una sola y es la interna del partido de gobierno”, afirmó.

⭕️https://t.co/6ioCHZauC0 en la Legislatura | Laura Cano, del PTS-FIT, se abstiene en el cambio de calendario electoral. Recibe una reprimenda del presidente de la cámara por no cumplir con el acuerdo de Labor parlamentaria. pic.twitter.com/nIUzADj9sZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 12, 2025

En ese contexto, Cano señaló que frente a lo que está pasando en las diferentes provincias que el voto ha bajado muchísimo la participación a votar, votaciones incluso en ciudades por debajo del 40%, la gente no tiene idea qué es lo que va a votar porque le preocupa no llegar a fin de mes porque está pagando la tarjeta de crédito está pagando el supermercado, porque sus salarios son de hambre y de miseria, porque lo echaron del laburo no sabe que está yendo a votar y lo que quieren generar con este tipo con este tipo de sesiones es la desinformación absoluta es la confusión generalizada y que la gente no entienda nada".

“Desde nuestra banca del Frente de Izquierda de los Trabajadores no lo vamos a permitir y lo vamos a denunciar. Lo que se hizo hoy fue un ataque a una diputada violando el reglamento interno de la Cámara”, dijo. “En labor parlamentaria, históricamente acuerdan los partidos mayoritarios sus acuerdos. Nosotros no tenemos ni idea qué acuerdan y qué no, tampoco nos interesa meternos. Yo lo que dije en labor parlamentaria es que iba a tomar la palabra en el punto uno para justificar mi voto”, reveló.

Y agregó: “Ellos no me pueden decir cuánto tardo o qué argumentos voy a poner yo para justificar mi voto. Yo simplemente quería explicar por qué me voy a abstener, no sólo por no estar en el medio de la interna del partido de gobierno, sino y sobre todo porque hay que denunciar que esto es un papelón, una estafa y una trampa. Nadie sabe lo que vamos a votar el 7 de septiembre, no se sabe quiénes van a estar a cargo. ¿Todo eso a vos te parece que sabe algún bonaerense? No, no lo saben”.

“Y lo más escandaloso aún fue que cuando no me dieron la palabra para darle homenaje a mis compañeras y compañeros enfermeros, no les gustó que reclamemos por el salario de los trabajadores o enfermeros”, cuestionó, al tiempo que rechazó los cuestionamientos del bloque peronista: “Están en un enorme problema, el peronismo está en un enorme problema pero también toda la derecha. Yo voy a proponer en la sesión que viene una moción de privilegio porque veo afectados mis derechos como diputada. Es escandaloso lo que acaba de pasar en la sesión”.

Cano también señaló que cruzó “unas palabras con (Alejandro) Dichiara”. “Me trató de una manera además muy irrespetuosa, no importa. Yo entiendo que están enojados por su interna principalmente, y quiénes somos los únicos que hemos denunciado la interna y que hace meses que estamos discutiendo la interna, en vez de discutir las paritarias estatales, cómo están los hospitales y escuelas, los únicos que estamos denunciando acá los problemas de la provincia de Buenos Aires, somos los dos diputados del Frente de Izquierda, y a ellos les molesta eso”, recriminó.

“Les molesta que les saquemos la careta y que digamos que esto es un escándalo y que es tramposo, es que es un fraude y que la elección va a ser un fraude total. Porque nos están engañando, están generando una confusión generalizada”, concluyó.