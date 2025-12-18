El Concejo deliberante de Cañuelas aprobó la ordenanza Fiscal donde el Ejecutivo que conduce Marisa Fassi incluyó la creación de “Tasa de Mantenimiento Vial Municipal”, con un sobrecargo de entre el 1 y el 2 % sobre el precio de los combustibles líquidos (nafta, gasoil y demás hidrocarburos) y gas natural comprimido (GNC) comercializados en el distrito.

Ahora el tema terminará de tratarse la semana que viene en la sesión de Mayores Contribuyentes, que tendrán la responsabilidad de apoyar o no este gravamen. La oposición no advirtió de la inclusión de la tasa y prueba de ello es que nadie lo objetó en la sesión del pasado 15 de diciembre.

No es la primera comuna en la provincia que lo implementa ya que el mismo tributo, con porcentajes que van del 0,5 al 2,5 %, existe en distritos como Mar del Plata, San Fernando, Tigre, Escobar, Pilar, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, entre otros.

Según publicó InfoCañuelas, la base imponible estará constituida por “el precio de venta, libre de impuestos” y las estaciones de servicio deberán actuar como agentes de retención, para lo cual deberán empadronarse antes del 1 de febrero de 2026. Estarán excluidos del recargo las autobombas, ambulancias y vehículos de seguridad.

Además, establece que el dinero recaudados por la Tasa puede ser "utilizada únicamente para el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial municipal”.

