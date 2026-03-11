En un contexto económico complejo, desde el Gobierno Municipal que encabeza Marisa Fassi (Unión por la Patria) anunciaron la renovación de una serie de beneficios fiscales para acompañar a comercios, pymes y contribuyentes del distrito.

Entre las medidas se destacan la eximición del 100% de la tasa de habilitación municipal durante 2026, la exención de derechos de publicidad y propaganda (beneficio que alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a comercios que ya se encuentran habilitados y al día con sus obligaciones tributarias.)

También hay beneficios para taxis, remises y combis, que podrán acceder a la eximición total de tasas de habilitación y desinfección.

Las medidas fueron establecidas a través de los decretos 0082/26 y 0079/26, mediante los cuales se prorrogan programas de regularización tributaria y promoción de la actividad económica local, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sostener el entramado productivo del distrito.

Además, se prorrogó el Programa de Facilidades de Pago, que permite regularizar deudas con hasta 18 cuotas y condonación del 100% de intereses, recargos y multas para pagos de contado generadas hasta el 31 de diciembre de 2025. El programa también permite regularizar deudas que se encuentren en instancia judicial o provenientes de planes anteriores.

“Cabe destacar que estas medidas no constituyen instrumentos nuevos, sino la continuidad de una política pública que se viene implementando en los últimos años con el objetivo de respaldar la actividad comercial y productiva del distrito y acompañar a los contribuyentes responsables”, aclararon desde la comuna.

Asimismo, remarcaron que de esta manera, el Municipio “continúa impulsando medidas orientadas a reducir la incidencia de tasas y contribuciones en los costos operativos de la actividad económica, fortalecer la competitividad del sector productivo local y contribuir al sostenimiento del comercio, la producción y el empleo en el distrito”.