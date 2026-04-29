En un procedimiento llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N° 3 (ciudad de Cañuelas), por los efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cañuelas” del Escuadrón Seguridad Vial Autopista “Sur” se incautaron un arma de fuego y varios envoltorios con drogas sintéticas, informó oficialmente Gendarmería.

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El pasado domingo los uniformados detuvieron la marcha de un auto Ford Mondeo y registraron a los ocupantes del mismo, dos hombres mayores de edad. Seguidamente, al notar la existencia de una caja de cartón escondida debajo del habitáculo del apoya brazos, les solicitaron a los sujetos que realizarán la apertura. Al abrirla, los gendarmes constataron la existencia de una pistola calibre 380 mm y envoltorios que contenían sustancias de diferentes texturas, colores y densidades.

Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para 12 comprimidos de armado casero de éxtasis, 18 gramos de tussi (cocaína rosa y amarilla) y un envoltorio de anfetamina.

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La UFI y el Juzgado Federal N° 1 de Cañuelas aprobaron el decomiso de la totalidad de los estupefacientes, del arma de fuego y dinero en efectivo. Además, los involucrados quedaron detenidos en la Comisaría N° 1 de la citada ciudad.

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