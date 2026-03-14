Una fuerte explosión sacudió este sábado por la tarde el centro de Cañuelas cuando se produjo un desperfecto en una cámara subterránea de la empresa Edesur ubicada sobre la vereda frente al edificio municipal.

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El estallido se escuchó alrededor de las 13.45 y generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona. La cámara afectada se encuentra entre la sede de la Municipalidad de Cañuelas y el templo parroquial, en pleno centro de la ciudad.

Tras el incidente, el lugar fue cercado con fajas de seguridad a la espera de la llegada de personal técnico de la empresa eléctrica para evaluar los daños y realizar las reparaciones correspondientes.

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Según informó el medio local InfoCañuelas, la falla provocó un corte de energía que afectó a varios sectores del centro.

De acuerdo con los datos publicados por la propia empresa en su sitio web, 2.359 clientes quedaron sin suministro eléctrico. En principio, el servicio podría restablecerse entre las 23.00 y la medianoche, una vez finalizadas las tareas de reparación.

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