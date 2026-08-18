La vandalización y el robo de transformadores volvieron a generar preocupación en el partido de Cañuelas, tanto por los cortes de luz que afectan a los vecinos como por el impacto ambiental que provoca el derrame del aceite contenido en los equipos.

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El último episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, en el kilómetro 71 de la Ruta 205, a la altura del barrio Campo Chico, cerca del restaurante Don Cipriano.

Según relató un vecino a InfoCañuelas, se trata de la tercera vez en dos años que delincuentes roban el mismo transformador. Tras el hecho, el equipo quedó tirado en el lugar, con aceite derramándose y cables colgando, mientras los vecinos reclamaban la intervención de la empresa distribuidora.

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“No es la primera vez que lo roban, es la tercera ocasión en dos años”, expresó Héctor Foresi, quien además cuestionó la demora en la respuesta de Edesur y aseguró que durante el fin de semana largo no se acercó personal al lugar.

El derrame del aceite también generó consecuencias sobre el terreno, donde se observa pasto quemado por efecto del líquido.

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De acuerdo con el testimonio del vecino, recientemente también se registraron hechos similares en las inmediaciones del restaurante y en el denominado “barrio de Grabois”, ubicado al otro lado de la ruta.

El robo de estos equipos suele estar vinculado con la búsqueda de metales para su posterior comercialización en el mercado ilegal, aunque las consecuencias terminan afectando directamente a los usuarios del servicio eléctrico.

Otro robo en Uribelarrea

El problema no se limita a la Ruta 205. Durante la madrugada del 6 de agosto, otro transformador fue robado en el acceso a Uribelarrea, dejando sin suministro a varias familias.

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El hecho ocurrió en inmediaciones del loteo Los Fresnos y fue confirmado por la Cooperativa Carboni, que informó que el equipo fue arrancado aproximadamente a las 2 de la madrugada.

A diferencia de lo ocurrido en la Ruta 205, desde la cooperativa indicaron que ese mismo día comenzaron las tareas para reemplazar el transformador, con el objetivo de restablecer el servicio a los vecinos afectados.

Los reiterados episodios vuelven a poner en el centro de la escena la vulnerabilidad de los transformadores ubicados en zonas alejadas y el impacto que tienen estos robos sobre el suministro eléctrico y el ambiente.