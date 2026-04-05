Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata se manifestaron este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 2 y Dachary, en reclamo de mayores medidas de seguridad vial tras un trágico siniestro que terminó con la muerte de un peatón días atrás.

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La protesta, que se desarrolló entre las 16.30 y las 18.00, continuó la movilización realizada el sábado y reflejó un creciente malestar entre quienes viven y transitan a diario por la zona. Con carteles y presencia a la vera de la ruta, los manifestantes exigieron respuestas urgentes ante lo que describen como un tramo de “riesgo constante”.

Durante la jornada, denunciaron la falta de señalización adecuada, la escasa iluminación y el reiterado incumplimiento de las velocidades máximas por parte de los conductores. Según los vecinos, se trata de un sector con características urbanas, habitual para la circulación de peatones y ciclistas.

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#MardelPlata Vecinos cortaron la ruta 2 y exigieron medidas viales "para que no muera más gente"



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Entre los principales reclamos estuvieron la instalación de reductores de velocidad, cámaras de control, mejoras en la iluminación, demarcación de la calzada y la construcción de una bicisenda. Además, pidieron que se establezca una velocidad máxima de 60 km/h y la colocación de semáforos junto con señalética clara, según informó el sitio Ahora Mar del Plata.

Fuerte movimiento en la Ruta 2 en el cierre de Pascuas: turismo activo, consumo en alza y un fin de semana largo que impulsa la economía. #Turismo @JMilei @danielscioli pic.twitter.com/8we9VzT6OU — CADENA INFORMATIVA (@cadenainforma) April 5, 2026

“Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, fue una de las consignas más repetidas durante la manifestación, que volvió a poner en agenda la preocupación de los vecinos por la peligrosidad del sector y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.

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