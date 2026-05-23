El inicio del fin de semana largo quedó marcado por un impactante accidente sobre la autopista Panamericana, donde un camión de carga perdió el control, chocó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe total de la estructura. El hecho ocurrió en el kilómetro 50 de la Ruta 9, a la altura de Escobar, y obligó al corte completo del tránsito en ambos sentidos.

Ads

El siniestro se registró cerca de las 4.30 de la madrugada cuando un camión que transportaba arena y circulaba en dirección a Capital Federal se cruzó de carril e impactó violentamente contra el puente peatonal.

Producto del choque, gran parte de la estructura cayó sobre la autopista. Segundos después, otro camión que transitaba en sentido hacia Rosario terminó colisionando contra los restos del puente derrumbado.

Ads

A pesar de la violencia del accidente, ambos conductores sobrevivieron y se encuentran fuera de peligro. El chofer del primer vehículo sufrió traumatismos leves y fue trasladado por personal del SAME a un hospital de Escobar.

Por el momento, las causas que provocaron la pérdida de control del camión aún no fueron determinadas y son materia de investigación.

Ads

Las imágenes del lugar muestran la magnitud del impacto. Uno de los camiones quedó atrapado debajo de la estructura y funciona prácticamente como soporte del puente destruido, situación que complica enormemente las tareas de remoción.

⚠️ Corte total en Panamericana altura Escobar, un camión se cruza de carril chocó un puente peatonal y quedó cruzado en ambas manos.

Un herido.

Desvío a colectoras.

Demoras

CUIDADO@aleginart @VTVinfo @Mariafortaleza @Vivoelsabado @edubattaglia pic.twitter.com/nsGRvKr0XQ — Ernesto Arriaga (@ernestoarriaga) May 23, 2026

Debido al riesgo existente y al operativo desplegado por los equipos de emergencia, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 9 en ambas manos mientras trabajan grúas y maquinaria pesada para retirar los vehículos y terminar de desmontar los restos del puente.

Según trascendió, las tareas podrían extenderse durante gran parte de la jornada.

Ads

Para descomprimir la circulación, se implementaron desvíos en distintos puntos de la autopista. Los vehículos que se dirigen hacia Rosario son desviados a la altura de Ingeniero Maschwitz, mientras que quienes viajan hacia Capital Federal deben tomar caminos alternativos desde Loma Verde.

En el lugar trabajan bomberos, personal vial, SAME y equipos de seguridad para garantizar la remoción de los escombros y restablecer la circulación lo antes posible.