Capitán Sarmiento se prepara para una nueva fiesta que celebra a la pastafrola en un pequeño pueblo rural
A 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el municipio bonaerense invita a disfrutar de un fin de semana con gastronomía, artesanías, música en vivo y espectáculos folklóricos, con entrada libre y gratuita.
La Luisa, una localidad rural del partido de Capitán Sarmiento, volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y las tradiciones bonaerenses con la 11° Fiesta Provincial de la Pasta Frola.
La celebración se realizará el sábado 19 y domingo 20, desde las 11:00, en el predio del Club Unión Labradores de La Luisa, con entrada gratuita.
Un pueblo de 250 habitantes
Ubicada a unos 145 kilómetros de CABA, La Luisa es uno de esos pueblos rurales que permiten descubrir otra cara de la provincia de Buenos Aires. Con poco más de 250 habitantes, calles arboladas y construcciones que combinan elementos de la arquitectura colonial con huellas de la era industrial, la localidad conserva buena parte de su identidad histórica.
El crecimiento del pueblo estuvo vinculado con la llegada del ferrocarril y su estación, hacia fines del siglo XIX. En 1920 adoptó su nombre definitivo, en homenaje a María Luisa Saavedra Zelaya de Carreras, propietaria de las tierras donde se desarrolló la localidad.
Durante el fin de semana de la fiesta, ese paisaje tranquilo será el escenario de una propuesta que combina sabores tradicionales, producción artesanal y cultura popular.
El gran desafío: encontrar la mejor pastafrola
El corazón de la celebración será, como cada año, el Concurso a la Mejor Pastafrola. Cocineros y reposteros buscarán quedarse con el reconocimiento principal ante un jurado encargado de evaluar diferentes aspectos de cada preparación.
La competencia tendrá en cuenta la calidad de la masa, el punto de cocción y el sabor y la cantidad del relleno. Y habrá opciones para todos los gustos: podrán aparecer las tradicionales versiones de membrillo y batata, además de la cada vez más popular pastafrola de dulce de leche.
Para quienes simplemente quieran disfrutar sin competir, habrá porciones de pastafrola recién horneadas, ideales para acompañar el mate y completar una jornada de paseo.
Gastronomía, artesanías y música
La propuesta no se limitará a los sabores dulces. Los visitantes podrán recorrer un patio gastronómico con comida criolla, carnes a la parrilla y minutas, además de los diferentes puestos que formarán parte del encuentro.
La feria también permitirá conocer el trabajo de artesanos y emprendedores, con productos realizados en cuero, madera y textiles.
A lo largo de las jornadas habrá además música en vivo, bandas locales, agrupaciones de danza y espectáculos folklóricos, en una programación pensada para disfrutar en familia y pasar el día en el pueblo.
Datos claves
- Evento: 11° Fiesta Provincial de la Pasta Frola.
- Lugar: La Luisa, partido de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires.
- Distancia: aproximadamente 145 km de CABA.
- Fecha: sábado 19 y domingo 20.
- Horario: desde las 11:00.
- Lugar del evento: predio del Club Unión Labradores de La Luisa.
- Entrada: libre y gratuita.
- Principal atractivo: Concurso a la Mejor Pastafrola.
- Gastronomía: comida criolla, carnes a la parrilla, minutas y pastafrola.
- Feria: artesanías y emprendimientos de cuero, madera y textiles.
- Espectáculos: música en vivo, bandas locales, danza y folklore.
- Organiza: Municipalidad de Capitán Sarmiento.
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