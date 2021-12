De cara al comienzo de la temporada y las altas temperaturas, Cristian Cardozo pidio a quienes visiten La Costa que "seamos cuidadosos en nuestros bosques, pinares y espacios verdes".

En este sentido, informó que desde Defensa Civil confirmaron "que nuestra zona sigue en estado de riesgo muy alto por incendios forestales".

Vecinos y visitantes, por favor seamos cuidadosos en nuestros bosques, pinares y espacios verdes. Desde Defensa Civil nos confirman que nuestra zona sigue en estado de riesgo muy alto por incendios forestales. — Cristian Cardozo (@cardozocristian) December 27, 2021

Por eso llamó a que no "se encienda fuego, no se utilice pirotecnia, no se realicen quemas y se eviten las actividades puedan poner en riesgo nuestros espacios o viviendas".

En noviembre, 25 dotaciones de Pinamar Villa Gesell , Madariaga y el Partido dela Costa, debieron combatir el fuego que había arrasado con al menos 40 hectáreas de bosques de pinos en Pinamar.