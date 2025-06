El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que la unidad dentro del peronismo provincial es imprescindible para tener éxito en la elección del 7 de septiembre. En ese sentido, se refirió al reencuentro entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner donde acordar armar una mesa de diálogo.

“Para bailar el tango se necesitan dos, y en este caso son más de dos. Habrá que ver cómo es la conformación de esa mesa”, sostuvo al medio marplatense La Capital.

Bianco explicó que el objetico es construir “un acuerdo político que incluya lo electoral”. Con respecto al armado de listas, señaló:

“La idea es que se armen de manera consensuada y se respete el rol del gobernador y la representación que tiene en la provincia de Buenos Aires, en el marco de su línea política, el Movimiento Derecho al Futuro, con unos 45 intendentes”.

Con respecto al lanzamiento de CFK, consideró que es “una excelente candidata”. En ese sentido, remarcó. “Para ganar las elecciones y ser la fuerza mayoritaria, la unidad es condición necesaria”.

Además, se refirió a uno de los puntos de desacuerdo con el kirchnerismo, el desdoblamiento electoral:

“Nosotros creemos que el desdoblamiento era muy necesario, no solo por términos operativos. Una vez que Axel desdobló las elecciones, hubo un montón de personas con muchísima responsabilidad en la organización del proceso electoral, que me decían: “Menos mal que Axel desdobló porque si no, las elecciones concurrentes no se iban a poder hacer”.

“Creemos que en una elección desdoblada no solo se debate un proyecto político nacional, sino también realidades propias de cada una de las regiones, regiones en donde el peronismo tiene muchísima potencia y mucha fortaleza territorial. Esas fueron los argumentos que claramente dijo el gobernador, que entiendo que algunas referencias de nuestra fuerza política pueden no estar de acuerdo y lo hacen con argumentos válidos”, concluyó.