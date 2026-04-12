El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó al Gobierno nacional por la suba de los combustibles y sus consecuencias en el sistema de transporte, y reclamó medidas urgentes para contener la situación.

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En una entrevista con Radio Con Vos, el funcionario sostuvo que el Ejecutivo debe intervenir para retrotraer los precios: “Lo que le digo al Gobierno nacional es que tome medidas para que los combustibles estén al mismo precio que antes de la guerra de Irán, un conflicto bélico en el que también le gusta involucrar y en el que nosotros no tenemos mucho que ver, con una guerra que está sucediendo en Medio Oriente”.

Bianco remarcó el rol de YPF en la formación de precios y consideró que tiene margen para actuar: “YPF es el principal productor de nafta en Argentina y entonces puede fijar el monto en el mismo precio que estaban antes de la guerra”.

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En ese sentido, advirtió que la falta de definiciones oficiales agrava la situación del transporte público: “Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde, o de poner un precio de combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar. Me parece que esa es la solución, pero el Gobierno nacional no quiere tomar ninguna definición de nada, define todo el mercado”.

El funcionario vinculó directamente el aumento del combustible con los problemas en el sector: “Cuando define el mercado y aumenta el 30% el precio del combustible, pasan estas cosas”, afirmó, en referencia a las dificultades que atraviesan las empresas de transporte.

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Por último, Bianco amplió sus críticas y aseguró que la problemática excede al transporte: “Esperemos que el Gobierno Nacional tome alguna medida política. La verdad, soy bastante escéptico. Pero esto no es solo un tema del transporte, está pasando en el sistema de salud, con las obras sociales, está pasando con las clínicas privadas, está crujiendo todo”.