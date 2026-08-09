El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, avanzó con su armado territorial en el interior de la provincia de Buenos Aires con un plenario realizado en Alberti, que reunió a dirigentes y militantes de distintos distritos de la Cuarta Sección Electoral.

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El encuentro tuvo como eje la consolidación de la estructura política del espacio en el territorio y la construcción de una agenda unificada, con la mirada puesta en el futuro del peronismo bonaerense y en las elecciones de 2027.

La actividad contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la dirigente Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el senador provincial Germán Lago, quien ofició de anfitrión.

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Durante el plenario también participaron referentes del justicialismo de Nueve de Julio, entre ellos Mauro Esteban, Nancy Grizutti, Gabriela Tiani, Hugo Gailach y Pedro Parise, además de otros dirigentes y militantes del peronismo local.

Bianco y el desafío de 2027

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A través de sus redes sociales, Bianco destacó el encuentro y planteó que el espacio busca comenzar un recorrido territorial para consolidar una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

“El futuro es del pueblo argentino, por más que Milei pretenda lo contrario”, sostuvo el funcionario bonaerense.

En ese marco, remarcó que durante el plenario del MDF se reafirmó la intención de “generar la alternativa de justicia social que nuestro pueblo se merece” y anticipó una estrategia política de alcance provincial.

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“Arrancamos un camino para seguir recorriendo la provincia y construir una candidatura unificada del campo popular para ganar las elecciones de 2027”, expresó Bianco.

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de ampliar la participación política y sostuvo que “la alternativa nace desde abajo y es con todos”.

El armado territorial del kicillofismo

El plenario de Alberti se inscribe dentro de un proceso de expansión del Movimiento Derecho al Futuro por las distintas secciones electorales bonaerenses. El objetivo es afianzar una estructura territorial propia y generar ámbitos de participación para dirigentes y militantes que se referencian en el proyecto político de Kicillof.

En esa línea, el senador Germán Lago resaltó la importancia del encuentro presencial y del contacto directo con la militancia. Según planteó, la organización política requiere del vínculo personal y del trabajo territorial para fortalecer la participación.

La actividad en la Cuarta Sección representa así un nuevo paso en el despliegue del MDF, que busca consolidarse como uno de los espacios centrales dentro del peronismo bonaerense y comenzar a delinear, con anticipación, una estrategia común rumbo a 2027.