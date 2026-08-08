El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezará este sábado en Alberti el primer plenario político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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El encuentro reunirá a dirigentes, funcionarios y militantes de la Cuarta Sección Electoral con el objetivo de analizar las principales demandas, expectativas y problemáticas del interior de la provincia, en un escenario de construcción política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La jornada en Alberti será la primera de una serie de ocho plenarios que el oficialismo bonaerense realizará en las distintas secciones electorales para fortalecer la estructura territorial del espacio y debatir la agenda política de los próximos años.

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Una hoja de ruta territorial

La realización de los plenarios fue definida durante una reunión que Kicillof mantuvo días atrás con ministros y legisladores que forman parte de su espacio político.

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El cronograma contempla un encuentro por semana en diferentes ciudades bonaerenses, con la intención de avanzar en un esquema de organización territorial que permita al MDF consolidar su presencia en el territorio.

Además de la Cuarta Sección, están previstos encuentros en la Quinta, Sexta, Séptima y Octava Sección Electoral.

En el caso de la Primera y la Tercera Sección, el formato será diferente y se organizarán mesas temáticas para abordar cuestiones específicas.

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El cierre será en septiembre con Kicillof

El ciclo de encuentros tendrá su cierre el próximo 19 de septiembre con un acto provincial, cuya sede todavía no fue confirmada.

La actividad reunirá a referentes del espacio de toda la provincia y tendrá como principal orador al gobernador Axel Kicillof, quien busca fortalecer su armado político y ampliar la estructura del MDF más allá de los ámbitos institucionales.

El objetivo del oficialismo bonaerense es que estos plenarios funcionen como espacios para escuchar las demandas de cada región, ordenar la estructura territorial y definir prioridades políticas.

El armado de Kicillof también apunta al interior del país

La construcción del Movimiento Derecho al Futuro no se limitará a la provincia de Buenos Aires.

Luego del cierre del ciclo de plenarios bonaerenses, el espacio tiene previsto extender su presencia hacia otras provincias mediante recorridas de ministros y dirigentes.

Entre los distritos contemplados aparecen Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Chubut y Río Negro.