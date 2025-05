El Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y defendió el rol del Estado en la provincia de Buenos Aires. El funcionario de Axel Kicillof aseguró que en cada recorrida por el territorio bonaerense le demandan más presencia del Estado.

“Donde vamos nos piden más Estado, no menos Estado. No me dicen ‘traeme una petrolera privada’, me dicen ‘traeme un hospital, un centro universitario, patrulleros, más policía’”, sostuvo el funcionario, en contraposición al discurso de la “motosierra estatal”.

Bianco insistió con su postura: “Parecería que la discusión se corrió hacia la derecha y que todos los sectores estarían, o habría un consenso más o menos generalizado de que hay que achicar el Estado. Pero yo donde voy me piden más Estado”.

“Por eso nosotros decimos: no hay que dejar entrar la motosierra a la Provincia de Buenos Aires”, enfatizó en relación a la competencia electoral con los libertarios.

“En el interior de la Provincia hay muchísimos distritos, probablemente más del 60%, cuyos únicos efectores de salud son los públicos, y cuyas únicas escuelas son públicas. Imaginate la motosierra ahí: te quedás sin educación y sin salud”, concluyó.