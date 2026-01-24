El 20° Encuentro de Dirigentes Sindicales realizado en Mar del Plata reunió a más de 500 referentes gremiales, dirigentes y funcionarios provinciales en un acto que terminó convirtiéndose en un escenario de rechazo explícito a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, más allá de los discursos y el documento crítico firmado por la juventud sindical, la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, llamó la atención.

El encuentro fue encabezado por el líder de la UTHGRA y referente del Movimiento Nacional Sindical Peronista, Luis Barrionuevo, y la presencia del funcionario clave del kicillofismo no pasó inadvertida en un peronismo que debate puertas adentro y afuera.

Bianco compartió el encuentro con otros funcionarios de peso, como el ministro de Gobierno de Córdoba, Miguel Siciliano, y con integrantes de la cúpula de la CGT, entre ellos Carlos Acuña, Julio Piumato y Omar Maturano.

El gesto del ministro bonaerense adquiere relevancia en un contexto en el que el gobierno de Axel Kicillof busca consolidar vínculos con el movimiento obrero organizado como uno de los principales diques de contención frente a las políticas de ajuste y flexibilización laboral. En ese marco, la participación de Bianco puede leerse como una señal de apertura y diálogo, aun en escenarios incómodos, con el objetivo de sostener un frente amplio en defensa del empleo y la producción nacional.

Barrionuevo, que en los últimos meses tomó distancia del oficialismo nacional y endureció su discurso contra la gestión de Milei, continúa siendo mirado con recelo tanto por sectores del peronismo como dentro de la propia CGT, central sindical que mantiene una relación política con el kicillofismo.

