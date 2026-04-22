Ubicado en el partido de Luján, el pequeño pueblo de Carlos Keen es uno de esos destinos que parecen detenidos en el tiempo. A tan solo 83 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este rincón rural se convirtió en un clásico de escapadas de fin de semana.

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Un poco de historia

El origen del pueblo se remonta a fines del siglo XIX, cuando se construyó el ramal ferroviario Luján–Pergamino. Fundado en 1881 con la inauguración de su estación, Carlos Keen nació como un punto clave para abastecer de agua a las locomotoras. Actualmente, con apenas unos 400 habitantes, conserva intacta su esencia de época con calles de tierra y construcciones antiguas.

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Qué hacer en Carlos Keen

Recorrer el pueblo es, en sí mismo, el principal atractivo. Caminar por sus calles es viajar al pasado, entre almacenes históricos y casonas rurales.

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Entre los imperdibles se destacan:

El Centro Cultural y Turístico Carlos Keen, ubicado en el antiguo predio ferroviario, donde se realizan actividades culturales y encuentros.

La Feria de Artesanos, ideal para llevarse productos regionales.

La Capilla San Carlos Borromeo, símbolo del pueblo.

Espacios como Mirando al Sur y la Fundación Camino Abierto.

Además, el entorno rural invita a pasar el día al aire libre, descansar bajo los árboles o simplemente disfrutar del silencio del campo.

Dónde comer: el gran atractivo

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La gastronomía es, sin dudas, el corazón de Carlos Keen. Sus restaurantes de campo ofrecen menús abundantes y caseros, ideales para una jornada completa.

El Nene de Keen

Una de las propuestas más elegidas para disfrutar al aire libre. Su menú libre comienza con picada y empanadas criollas, seguido por parrillada con achuras y carnes, además de pastas caseras como sorrentinos y ravioles. Incluye postre, bebida y una merienda con tortas fritas para cerrar el día.

El lugar también es ideal para familias: cuenta con juegos para chicos, canchita de fútbol y un acceso cómodo incluso en días de lluvia.

El Andén Carlos Keen

Ubicado frente a la estación, en el corazón histórico del pueblo, este restaurante ofrece parrilla tanto a la carta como libre. Su menú incluye achuras, carnes, guarniciones y pastas caseras (con opciones vegetarianas). Por su ubicación estratégica, es un excelente punto de partida para recorrer el pueblo caminando.

El Molino

Un clásico de campo que combina abundancia y calidad en un entorno natural encantador. El menú libre arranca con aperitivo, empanadas, pan casero y picada con productos regionales. Continúa con achuras, carnes (vacuna, cerdo y pollo) y opciones destacadas como matambrito a la pizza o verduras grilladas. También ofrece una amplia variedad de pastas caseras, postre, bebida y merienda con tortas fritas, churros y buñuelos.

Otros restaurantes para descubrir:

El Secreto de Keen

María Gracia

El Malvón

La Casa de la Ñata

Maclura

La Escondida de Keen

La Matera Lodge

La Antigua Sodería

La Pueblerina

Parrilla Lo de Tito

Celebraciones y fiestas

Día del Santo Patrono San Carlos Borromeo (4 de noviembre)

Aniversario de la fundación (12 de agosto)

Fiesta del Sol (21 de junio)

Dónde hospedarse

La Soñada de Keen

Camping Biohuellas

Cabañas La Rinconada

Cómo llegar

Desde Buenos Aires, se accede por Acceso Oeste hasta la Ruta Nacional N°7, a la altura del km 72, donde se toma el camino asfaltado hacia Carlos Keen durante unos 10 kilómetros.