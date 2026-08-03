Un colectivo de pasajeros despistó durante la madrugada de este lunes en el partido de Carmen de Areco, en el cruce de la Ruta Provincial 31 y la Ruta Nacional 7, y dejó como saldo varios pasajeros con heridas de distinta consideración.

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De acuerdo con la información difundida por Radio News Arrecifes, con datos de Multimedios Spacio, el micro terminó sobre la banquina tras salirse de la calzada y sufrió importantes daños como consecuencia del impacto.

El chofer quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó en el lugar junto a otros equipos de emergencia.

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En tanto, los pasajeros fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Según las primeras informaciones, todos se encuentran fuera de peligro, aunque presentaban lesiones de distinta consideración.

Las causas del siniestro son materia de investigación. No obstante, las primeras versiones indican que la intensa neblina registrada en la zona durante la madrugada podría haber sido un factor determinante en el despiste.

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Las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y las condiciones en las que circulaba el colectivo al momento del hecho.