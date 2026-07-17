Un grave accidente vial se registró este viernes por la mañana en el partido bonaerense de Carmen de Areco, donde un micro de larga distancia cayó desde un puente de unos seis metros de altura sobre la Ruta Nacional 7, dejando al menos 20 personas heridas. El hecho ocurrió en medio del fuerte temporal que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

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El colectivo, perteneciente a la empresa Vía Tac, había partido desde Laboulaye (Córdoba) con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad cuando transitaba por el puente del arroyo La Guardia, cerca del cruce con la Ruta Provincial 31, y el vehículo terminó precipitándose al vacío.

En un primer momento trascendió que podía haber pasajeros atrapados. Sin embargo, con el avance del operativo de rescate, los equipos de emergencia constataron que todos los ocupantes lograron ser asistidos y evacuados, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco para su atención.

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Entre los pasajeros viajaba un bebé, que también recibió asistencia médica. En total, se estima que en la unidad se trasladaban unas 20 personas, además de los dos choferes.

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató a TN que el accidente ocurrió cuando el micro ascendía al puente. "Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida", señaló.

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El testigo también aseguró que uno de los choferes habría saltado del vehículo segundos antes del impacto, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Las primeras pericias apuntan a que las intensas ráfagas de viento registradas en la zona pudieron haber sido un factor determinante en el siniestro. Este viernes rige una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en buena parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense, personal de Seguridad Vial y ambulancias, mientras continúa el operativo y se recomienda circular con extrema precaución sobre la Ruta Nacional 7.