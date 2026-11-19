La concejal de Carmen de Areco, Carina Heffler, del bloque Hechos-UCR, cuestionó el nuevo pedido de licencia del intendente Iván Villagrán para viajar a Colombia y Uruguay. En ese contexto, lo comparó con el conductor televisivo Marley por sus reiterados viajes al exterior y puso en duda los resultados de esas salidas para el municipio.

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En diálogo con el medio local Síncope Noticias, la edil sostuvo que los viajes anteriores no generaron resultados concretos y ocasionaron gastos para las arcas municipales.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las maquinarias adquiridas con fondos públicos para una cooperativa láctea que nunca llegó a funcionar. Según denunció Heffler, los equipos fueron encontrados en un campo privado camino a Castilla. Tras el reclamo de la oposición, fueron trasladados a un galpón municipal, aunque la concejal aseguró que todavía no recibieron explicaciones formales y que evalúan llevar el caso a la Justicia.

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En relación con el estacionamiento medido, Heffler consideró acertada la derogación de la ordenanza vigente y adelantó que trabajan en una propuesta consensuada para implementar un sistema rotativo. La iniciativa contemplaría horarios de oficina y zonas cercanas a organismos públicos, bancos y entidades como PAMI, IOMA y ANSES, con el objetivo de facilitar el acceso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

La concejal también mencionó otros reclamos pendientes, entre ellos la definición sobre la pileta del CEF de cara al verano y la paralización de las obras de entubamiento del canal.

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Por último, denunció que desde 2021 no se presentan rendiciones trimestrales sobre los ingresos vinculados a los residuos sólidos urbanos. También cuestionó el retiro de chatarra y vehículos abandonados sin que el convenio con la empresa estuviera aprobado ni se informaran los montos percibidos.

En el plano institucional, destacó el avance de un proyecto para que durante 2027 la documentación oficial lleve un membrete conmemorativo por el centenario del nacimiento del expresidente Raúl Alfonsín.