El escenario político de Carmen de Patagones sumó un nuevo capítulo de fragmentación con la ruptura del bloque Alianza La Libertad Avanza (ALLA) en el Concejo Deliberante local.

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Las concejales Jorgelina Castronovo y Romina Colombi decidieron dar un paso al costado de la bancada libertaria y anunciaron que, a partir de ahora, conformarán un nuevo espacio bajo el nombre de Bloque PRO.

La ruptura fue informada por el portal local Argensur, que señaló que ambas ediles oficializaron su salida del bloque ALLA.

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De esta manera, el cuerpo legislativo de Carmen de Patagones, integrado por 16 concejales, pasará a contar con siete bloques políticos, reflejando un escenario cada vez más fragmentado.

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La salida de Castronovo y Colombi implica, además, la pérdida de dos integrantes para el espacio de La Libertad Avanza dentro del Concejo Deliberante y el nacimiento de una nueva bancada que tendrá representación propia en el recinto.

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El movimiento se suma a las distintas reconfiguraciones que atraviesan los espacios políticos en los concejos deliberantes bonaerenses, donde las alianzas surgidas en las últimas elecciones comenzaron a mostrar diferencias y nuevas divisiones.